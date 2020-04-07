وزير خارجية بريطانيا: جونسون يتلقى رعاية ممتازة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، إن الحكومة ستواصل عملها في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتلقى رعاية طبية ممتازة.



وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب جونسون إنه نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

Advertisements

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويخضع لأجهزة التنفس الصناعي بعدما عانى من صعوبات في التنفس إثر تدهور حالته الصحية.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.