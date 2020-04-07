شكرا لقرائتكم دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت اقتصادية دبي - في بيان على تويتر - إن الإمارة التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل، في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

أضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، في دبي، قد أقرت في وقت سابق تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم السبت، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

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كما يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

فرد واحد فقط من العائلة

وأوضحت اللجنة، بأنه يُسمح لجميع أفراد المجتمع (عامة الناس) الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)، عند الحاجة ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية) مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله.

وكذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

إيقاف مترو دبي

في حين، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في ⁧‫دبي‬⁩ إيقاف خدمة المترو بشكل تام اعتباراً من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر، وإتاحة حافلات النقل العام بالمجان خلال فترة التعقيم الشامل للإمارة، وذلك لخدمة المُصرح لهم بالتنقُّل خلال تلك الفترة، علاوة على منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة (التاكسي) عموماً خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة.

القطاعات الحيوية المستثناة (ساعات الخروج: على مدار 24 ساعة)

- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات)

- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)

- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية)

- المطاعم (ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط)

- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

- مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية

- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية)

- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

- الاتصالات

- الإعلام

- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران

- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

- الخدمات الأمنية العامة والخاصة

- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

- وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.

- الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.