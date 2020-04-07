لفت رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن الخليل​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ إلى ان "تاجر الخضار و​الفاكهة​ المفرق هو من يغير ​الاسعار​ ويحتكر السوق ويقولون ان لوائحهم يقدمونها ل​وزارة الزراعة​ وهنا دور ​وزارة الاقتصاد​ بالنزول إلى الارض ومراقبة هذه الاسعار، وإذا كان تاجر المفرق لا يملك فواتير نظامية يتم محاسبته". ولفت إلى انه "واجهنا أمس نزلة استعراضية لمراقبي وزارة الاقتصاد وزاروا أغلى مكان يبيع الخضار في المنطقة"، وأضاف "​العالم​ "مخنوقة" وباتت تشتري ما هو ضروري فقط ولم يعد يستطيع ان يشتري الخضار والفاكهة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الغبيري: واجهنا أمس نزلة استعراضية لمراقبي وزارة الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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