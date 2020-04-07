علّق النائب السابق ​أمل أبو زيد​ على كلام رئيس مجلس ادارة ​الميدل إيست​ ​محمد الحوت​، قائلاً "الادعاء بأن "الميدل إيست" شركة خاصة يدحضه قرار ​مجلس شورى الدولة​، فالشركة تتمتع بطبيعة المرفق العام وتخضع للقواعد النظامية التي تفرضها الادارة العامة ولن ينفع الحوت ​السباحة​ في الجو واستباحة القوانين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد: لن ينفع الحوت السباحة في الجو واستباحة القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.