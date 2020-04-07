حتي: رحلات الغد مقررة مسبقا وليست من ضمن رحلات مؤسسة الوليد بن طلال

اعلن وزير الخارحية والمغتربين الدكتور ​ناصيف حتي​ في بيان، وعطفا على اعلان نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الوزيرة السابقة ​ليلى الصلح حمادة​ التكفل بتأمين ثلاث رحلات جوية عبر ​طيران الشرق الاوسط​ لنقل ​الطلاب​ من ​فرنسا​ و​ايطاليا​ و​اسبانيا​ الى ​لبنان​، "ان الرحلات القادمة غدا والتي كانت مقررة مسبقا ليست من ضمن الرحلات التي تكفلت بها مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، انما ضمن ثلاث رحلات مجدولة خلال الاسبوع المقبل، وتجري حاليا ​الاتصالات​ والترتيبات اللازمة مع سفاراتنا في هذه الدول للتواصل مع الطلاب المعنيين لترتيب عودتهم، وسوف يعلن عن هذه الرحلات تباعا".

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