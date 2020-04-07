افرام: سأتقدم باقتراح قانون لاعتماد المكننة الكاملة والإدارة الرقميّة

أعلن النائب ​نعمة افرام​ في بيان له أنّ "وجه ​لبنان​ سيتغيّر بالكامل لا محالة ولو بعد وقت ولو مع الوجع والجوع لا سمح الله، بعد أن نجتاز أزمتنا ال​اقتصاد​يّة - الاجتماعيّة وما بعد احتواء جائحة ​كورونا​". وأضاف:" سيتكئ لبنان الجديد على ميثاق العيش المشترك لكن المنتج، في اقتصاد سليم وحماية اجتماعيّة شاملة ضمن عالم رقمي، تتحوّل فيه ​الصناعة​ و​الزراعة​ إلى مداميك أساسيّة في أمننا القومي".

وأشار في بيانه إلى أنّ " الصناعة والزراعة أثبتا في زمن الأزمات وغياب الاستقرار على قدرة كبيرة في مقاومة الصدمات بعكس غيرهما من قطاعات. واليوم لا مفرّ من تغيير منظومتنا الاقتصاديّة والتحوّل من الريعيّة إلى الإنتاجيّة مع الحفاظ على قطاع الخدمات فتكتمل بذلك ​الدورة​ الاقتصاديّة بتوازن وصلابة، وننظر إلى الصناعة والزراعة كحاجة استراتيجيّة ومن المداميك الأساسيّة في أمننا القومي". و

دعا افرام "إلى الانتقال النوعي إلى ​الحياة​ الرقميّة ما سيؤهلنا للدخول في ​الحكومة​ الإلكترونيّة، فنحدّ من ​الفساد​ ونسهّل تأمين حاجات المواطنين، وهذا كنّا ننتظره منذ أكثر من 20 عاماً". وقال:" سأتقدم باقتراح قانون يفرض على الإدارات والمؤسّسات العامة التي لا تنتج كما يجب أو لا تنتج أبداً أو لا يداوم فيها الموظفون وشبه المقفلة، أن تعمد في فترة زمنية محدّدة إلى اعتماد المكننة الكاملة والإدارة الرقميّة مع إعادة هيكلة طوعيّة، وإلاّ يتمّ بعدها إلى تخفيض رواتب العاملين فيها إلى النصف، وتحوّل المقتطعات إلى صندوق دعم الأسر الفقيرة".