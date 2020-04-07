الصايغ: حريّ بتيار السلطة هذا العمل على تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة لشركة كهرباء لبنان

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بدل أن يتلهى تيار ​السلطة​ بالإصرار على تدمير بيئة "​مرج بسري​" عبر مشروع سدّ يعوّض به على "متعهد" بناء مركزه في ​نهر الكلب​. وبدل أن يصبّ حقده على شركة متميّزة مثل "طيران الشرق الأوسط"، مستهدفاً إدارتها الناجحة سعياً لاستباحة خدماتها ووظائفها لمصلحته كما يفعل في كل الوزارات التي يمثلها"، مشددا على أنه "كان حريّ بتيار السلطة هذا العمل على تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة لشركة كهرباء لبنان وإصلاح هذا القطاع، لعلّنا ننجح في إيقاف نزفٍ سنوي بملياري ​دولار​ من خزينة ​الدولة​ وأموال اللبنانيين".

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