الحويك: المزارع ضحية والمسؤولية تقع على سياسة الدولة الفاسدة

شدد رئيس جمعية الموارعين اللبنانيين ​أنطوان الحويك​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعو ​صوت لبنان​ على ان اتهام ​المزارعين​ والتصويب نحوهم مرفوض، لا أحد مثلنا يساعد الفقراء"، مؤكدا ان "المزارعين ضحية لا يستطيع أحد ان يتهمهم أو مهاجمتهم بسبب ​ارتفاع الاسعار​ في السوق".

ولفت إلى ان "الدولة أصرت على احضار ​البطاطا​ والبصل من مصر والمزارع تلقائيا أوقف انتاجه"، موضحا ان "الأسواق اللبنانية والانتاج المحلي ركّبت على اساس ​سياسة​ ​الدولة اللبنانية​ التي نعارضها"، لافتا إلى انه "طلبنا عدم الاستيراد من الخارج من أجل الانتاج المحلي وتغطية السوق إلا ان الدولة رفضت هذا الأمر". وأكد ان "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الخضار وفسادها أوصل البلد إلى هذه المرحلة ، فمثلا لولا استيراد البندورة من ​سوريا​ لأنتجنا البندورة المحلية ولم يتعدى سعرها الألف ليرة"، مضددا على ان "المزارع اللبناني هو ضحية فساد الدولة وسياساتها".