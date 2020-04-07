شدد رئيس جمعية الموارعين اللبنانيين أنطوان الحويك في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعو صوت لبنان على ان اتهام المزارعين والتصويب نحوهم مرفوض، لا أحد مثلنا يساعد الفقراء"، مؤكدا ان "المزارعين ضحية لا يستطيع أحد ان يتهمهم أو مهاجمتهم بسبب ارتفاع الاسعار في السوق".
ولفت إلى ان "الدولة أصرت على احضار البطاطا والبصل من مصر والمزارع تلقائيا أوقف انتاجه"، موضحا ان "الأسواق اللبنانية والانتاج المحلي ركّبت على اساس سياسة الدولة اللبنانية التي نعارضها"، لافتا إلى انه "طلبنا عدم الاستيراد من الخارج من أجل الانتاج المحلي وتغطية السوق إلا ان الدولة رفضت هذا الأمر". وأكد ان "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الخضار وفسادها أوصل البلد إلى هذه المرحلة ، فمثلا لولا استيراد البندورة من سوريا لأنتجنا البندورة المحلية ولم يتعدى سعرها الألف ليرة"، مضددا على ان "المزارع اللبناني هو ضحية فساد الدولة وسياساتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحويك: المزارع ضحية والمسؤولية تقع على سياسة الدولة الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.