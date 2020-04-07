مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد: موضوع مراقبة الاسعار صعب جدا

أكد مدير ​حماية المستهلك​ ب​وزارة الاقتصاد​ طارق يونس ان "موضوع مراقبة الاسعار صعب جدا على الوزارة والادارات المعنية بسبب تغير سعر صرف ​الدولار​ يوميا، وهذا ما ما يخلق بلبلة غير طبيعية". وشدد في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "​صوت لبنان​" على ان "عمليات المراقبة لم تتوقف ومراقبينا على الارض ويتابعون ​ارتفاع الاسعار​"، مشددا على انه "نحاول ممارسة كامل صلاحياتنا، واذا رأينا رفع اسعار غير مبرر نسطر ​محاضر ضبط​ ونرسلها للقضاء وهذه صلاحياتنا فقط ونطالب دائما بتعديلها". وأضاف "لا شك ان الامور زادت صعوبة بعد انتشار ​فيروس كورونا​ ونحن بحاجة إلى صحوة ضمير لدى الجميع، والموضوع هو بالنصوص القانونية والصلاحيات". من جهة أخرى، أعلن أنه "لدينا اجتماع غدا مع وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ لمحاولة تحديد هوامش لأسعار الخضار و​الفاكهة​ في الاسواق".

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