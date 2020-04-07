هاني بحصلي: ارتفاع الاسعار 60% بالعملة اللبنانية واقعي ونأمل عدم ارتفاعها أكثر

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية ​هاني بحصلي​ ان "فرق الاسعار الذي حصل اليوم في المحلات التجارية هو فرق عملة، فنحن نشتري العملة بما يعادل الـ2800 ليرة ما يؤدي إلى ​ارتفاع الاسعار​"، داعيا إلى "رفع الاسعار ضمن المعقول".

وفي حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت ​لبنان​"، أوضح ان "ارتفاع الاسعار 60 بالمئة بالعملة اللبنانينة واقعي ونأمل عدم ارتفاعها أكثر"، مشيرا إلى انه "لا زلنا ضمن ​اقتصاد​ حر وهناك عامل المنافسة والتجار كلها لا تزيد أسعارها من أجل الربح بل ترفعها من أجل شراء البضائع من جديد على فرق العملة".

ولفت إلى انه "مع حصول أزمة ​الكورونا​ واقفال ​المصارف​ وقفت دورة ​الدولار​ ، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار"، موضحا ان "الاسعار ارتفعت 15 بالمئة خلال 15 يوم فقط". وأضاف "هناك بعض الاصناف ستختفي من السوق بسبب نقص العملة بالدولار، وهناك أمور عالمية تحصل نتيجة الكورونا قد تؤثر على اسعار بعض السلع في لبنان كالرز و​القمح​