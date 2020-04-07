عبدالله: لانقاذ طلابنا في روسيا وأوكرانيا الذين يعانون من أزمة مالية

اقترح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "أن نعتمد مطاري ​الدوحة​ و​اسطنبول​، لتسهيل تجميع ال​لبنان​يين العالقين في الدول التي لا تصلها شركتنا الوطنية، وهذا يتطلب تنسيق وتخطيط أدق من خلية الازمة، في ​رئاسة الحكومة​ و​وزارة الخارجية​، اعتمادا على الاستمارات الموجودة في سفارات لبنان في الدول المعنية"، شاكرا شركة "طيران الشرق الأوسط". كما ناشد المعنيين "التنسيق مع سفاراتنا، في ​موسكو​ وكييف، لإنقاذ طلابنا في ​روسيا​ واوكرانيا، الذين يعانون من أزمة مالية ومعيشية خانقة، تتطلب إجراءات سريعة وعاجلة لأعادتهم إلى وطنهم".

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