وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما

اشار وزير الصحة الايراني سعيد نمكي الى أننا "سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما".
هذا ولفت الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، سابقا الى أنه "تسود مخاوف من أن تكون الأعداد الفعليّة أكثر من المعلن عنه حتى الآن".
وأشار جهانبور كذلك إلى أن غالبية الإيرانيين التزموا بالتوجيهات بشأن عدم مغادرة منازلهم للذهاب في نزهة تقليدية في آخر أيام عطلة عيد النوروز.
وقد أقفلت السلطات كلّ الحدائق العامة والمتنزهات الأربعاء، وانتشرت الشرطة لمنع الناس من دخولها، وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
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