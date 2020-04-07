سلطات دبي تمدد إغلاق جميع الأنشطة التجارية حتى 18 نيسان الحالي

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن دبي مددت إغلاق جميع الأنشطة التجارية حتى 18 نيسان الحالي ضمن إجراءات الحد من انتشار ​فيروس كورونا​. وكانت دبي قد قررت اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة، والمساءلة القانونية للمخالفين. ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء، مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك ​الصيدليات​، وطلبات توصيل الطعام و​الدواء​ بصورة طبيعية. وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

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