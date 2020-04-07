أميركا تبدأ تجربة لقاح جديد لمواجهة "كورونا"

بدأت ​وزارة الدفاع الأميركية​ تجربة لقاح جديد لاستخدامه في ​القضاء​ على فيروس "كورونا".

واشار رئيس الأطباء في هيئة الأركان المشتركة، العميد بول فريدريش في تصريح الى إن "عملية تطوير اللقاح الجديد قد تستغرق عدة أشهر".

ولفت فريدريشس في ​مؤتمر​ صحافي الى اننا "بدأنا اختبار اللقاح اليوم لكن لا يمكنك القول أن اللقاح النهائي بات قاب قوسين أو أدنى. ستستغرق العملية شهورا وليس أسابيع"، مشددا على أنه "يتم اختبار عدة أنواع من اللقاح في وقت واحد، والتي "يتم اختبارها بأمان حتى الآن على ​الحيوانات​"، مضيفا: "بعد ذلك، إذا تم إثبات سلامة اللقاح، فسيبدأ الاختبار على مجموعة صغيرة من الناس، وإذا نجح، على مجموعة أكبر".