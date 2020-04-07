الصحة الأفغانية: تسجيل 54 إصابة بكورونا ليرتفع الاجمالي لـ424 اصابة

أعلنت وزارة الصحة الافغانية عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 424.
هذا وكان أعلن وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروزفي وقت سابق تطور قدرة المرافق الطبية في البلاد لتتمكن من إجراء 1000 فحص يوميا بنهاية الأسبوع.
وتجري مراكز اختبار فيروسات كورونا في أفغانستان 600 فحص يوميًا: 400 في العاصمة كابول و 100 في إقليمي هيرات وننجارهار.
ووافقت الحكومة الأفغانية في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.
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