تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 147 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2752. وكانت ​وزارة الداخلية السعودية​ أعلنت فرض منع التجول الكلي، على مدار 24 ساعة، في عدد من المدن الرئيسية، في إجراء لمكافحة فيروس كورونا. كما فرضت الداخلية السعودية منع ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستئثناء بعض المرافق الحيوية من بينها المرافق الصحية و​الصيدليات​ ومحال بيع المواد الغذائية. وأعلنت السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه. ويأتي منع التجول الكلي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على ​الصحة العامة​ ومنع انتشار فيروس كورونا.

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