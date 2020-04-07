تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أفادت شبكة "سكاي نميوز" بأنه تم تسجيل 354 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​الهند​ ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4400. وكانت الهند أعلنت الهند سلسلة إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك ​السكك الحديدية​ التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما. وقررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "​كوفيد 19​". كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 ​مستشفى​ ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.

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