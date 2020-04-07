ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في اسرائيل إلى 58

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 58.

وكان رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، أعلن سوم أمس الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب ​فيروس كورونا​، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء، كما أن المواطنين سيمنعون من مغادرة بيوتهم خلال عيد الفصح اليهودي.

وأشار إلى أن بعض القيود قد ترفع تدريجيا بعد الأعياد في حال كانت التطورات المتعلقة بكورونا باتجاه إيجابيـ، وتوجه الى الإسرائيليين، قائلا: "هذا الأمر يتوقف عليكم".

ومن المتوقع أن يصادق الكابينت على إجراءات الإغلاق حتى تدخل حيز التنفيذ، وتضم هذه الإجراءات أيضا وقف وسائل النقل العام ومنع السفر بين المدن وغير ذلك.