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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في اسرائيل إلى 58

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أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس ​ في البلاد إلى 58.

وكان رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، أعلن سوم أمس الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب ​فيروس كورونا​، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء، كما أن المواطنين سيمنعون من مغادرة بيوتهم خلال عيد الفصح اليهودي.

وأشار إلى أن بعض القيود قد ترفع تدريجيا بعد الأعياد في حال كانت التطورات المتعلقة بكورونا باتجاه إيجابيـ، وتوجه الى الإسرائيليين، قائلا: "هذا الأمر يتوقف عليكم".

ومن المتوقع أن يصادق الكابينت على إجراءات الإغلاق حتى تدخل حيز التنفيذ، وتضم هذه الإجراءات أيضا وقف وسائل النقل العام ومنع السفر بين المدن وغير ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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