كشف مصدرين مقربين من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوكالة "رويترز" أنه "لا يوجد تغير في الوضع الصحي لجونسون المصاب بفيروس كورونا".
وكانت الحكومة البريطانية أعلن يوم أمس نقل جونسون إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن "ساءت" أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث رسمي إن جونسون نقل إلى قسم العناية الفائقة بناءً على نصيحة من فريقه الطبي، وأنه يتلقى الآن "رعاية ممتازة"، مشيرا الى أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه "وفق الضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لرويترز: لا تغير في الوضع الصحي لبوريس جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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