ترمب: الأميركيون يصلّون من أجل تعافي جونسون

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واشنطن: أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً "صديقه" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل لتوّه قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين "يصلّون من أجله".

قال ترمب خلال مؤتمر صحافي "أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

أضاف "لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه". ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.

بيان رئاسة الوزراء البريطانية إثر إدخال جونسون قسم العناية المركزة

في ما يلي النص الكامل للبيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء البريطانية إثر إدخال بوريس جونسون قسم العناية المركّزة في مستشفى سانت توماس بوسط لندن بعد تدهور حالته الصحّية من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ:

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"منذ مساء الأحد، يتولّى الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن رعاية رئيس الوزراء بعدما أُدخل المستشفى وعليه عوارض مستمرّة لفيروس كورونا.

خلال فترة ما بعد ظهر (الإثنين)، تدهورت صحّة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركّزة في المستشفى.

لقد طلب رئيس الوزراء من وزير الخارجية دومينيك راب، النائب الأول لرئيس الوزراء، أن ينوب عنه حيثما تقتضي الحاجة.رئيس الوزراء يحظى برعاية ممتازة ويشكر جميع العاملين في الخدمات الصحيّة الوطنية على عملهم الشاقّ وتفانيهم".

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