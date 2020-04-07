"على قيد الحياة".. استخراج مُسن وابنته من تحت أنقاض منزل منهار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
استخرجت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مُسن وابنته على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل منهار بدائرة قسم شرطة جرجا.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، مشيد بالطوب الأحمر وأفلاق النخيل والجريد.
وتبين انتشال مالك المنزل "أسعد. ج" بالمعاش، وابنته "مارتينا" 20 عامًا، طالبة، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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