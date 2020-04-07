محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
هاجمت مجموعات أبراج اتصالات في بريطانيا الأسبوع الماضي، بعد أن ربطت "نظريات مؤامرة" عبر الإنترنت تفشي وباء فيروس كورونا الجديد بانتشار شبكات الجيل الخامس، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يشير إلى ذلك الربط.
وتزعم إحدى النظريات أن فيروس كورونا الجديد نشأ في ووهان لأن المدينة الصينية كانت بدأت باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس مؤخرًا، وأن الوباء سينتشر بالضرورة الآن في مدن أخرى تستخدم أيضًا شبكات "5 جي".
وأصدرت أكبر 4 شركات للهواتف المحمولة في بريطانيا بيانًا مشتركًا تطلب فيه المساعدة لمنع أشخاص ممن يؤمنون "بنظرية المؤامرة" من إحراق أبراج شبكات الاتصالات الخلوية بتقنية الجيل الخامس، وفق "سكاي نيوز".
وأشار البيان المشترك الذي صدر عن شركات "إي إي" و"أو 2" و"ثري" و"فودافون"، إلى أنه "ليس لهذه الادعاءات أي أساس فحسب، بل هي ضارة للأشخاص والشركات التي تعتمد على استمرارية خدماتنا. أدت أيضًا إلى الإساءة إلى مهندسينا، وفي بعض الحالات، منعت إجراء الصيانة الأساسية للشبكة".
كانت هذه تفاصيل خبر "نظرية مؤامرة".. هجوم على شبكات الجيل الخامس في بريطانيا بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.