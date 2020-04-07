"كورونا" يواصل الزحف.. إصابات بالفيروس في جيشي فرنسا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فرضت الجيوش الأوروبية إجراءات أكثر صرامة على أفرادها لمنع تفشي فيروس كورونا، عقب تطورات حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت"، ومخاوف من نقص الإجراءات المناسبة لاحتواء المرض المعدي بشدة.

وأصاب فيروس كورونا 600 من أفراد الجيش الفرنسي، وفق بيان للمتحدث الرسمي للجيش الفرنسي الجمعة الماضية، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الفرنسي، الكولونيل فردريك باربري: "اضطررنا لإلغاء العمليات البحرية غير الضرورية وعمليات الانتشار أو تعديل نطاقها".

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وفي إيطاليا أكدت وزارة الدفاع، معلومات تفيد بإصابة عدد من الضباط، وقالت إن رئيس هيئة الأركان سلفاتوري فرينا و12 آخرين أصيبوا بالمرض، وتوفى ضابط برتبة لفتنانت كولونيل.

واضطرت ألمانيا لنشر 15 ألف جندي لمساعدة السلطات المحلية في التغلب على الأزمة، بينما استدعت بولندا آلاف الجنود للقيام بدوريات في الشوارع، التي يسري عليها الإغلاق وتعقيم المستشفيات وتعزيز حرس الحدود بحسب وزارة الدفاع البولندية.

وبلغت نسبت الإصابات بفيروس كورونا في آخر تحديثات لموقع موقع "وورلد ميترز"، الذي يرصد إجالي الإصابات على مستوى العالم "1,347,235"، بالإضافة إلى "74,767" من الوفيات.​