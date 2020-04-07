​​اليوم.. امتحان الأحياء لأولى ثانوي إلكترونيًا من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة على:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بإجمالي 589 ألف طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، الامتحانات التجريبية الإلكترونية، في مادة الأحياء، على أجهزة التابلت بنظام الأوبن بوك من المنزل.

ويؤدي الطلاب، الامتحانات الإلكترونية التجريبية، على فترات زمنية مختلفة في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وتبدأ الامتحانات في المحافظات في المواعيد المعلنة، ويستمر الامتحان حتى انتهاء مدته، لتجنب حدوث أي مشكلات تقنية والعمل على توزيع الأحمال على الشبكات.

وأعلنت الوزارة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حسب المحافظة، على النحو التالي من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا، في محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفرالشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر.

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ومن 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، في محافظات الجيزة، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في محافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، ومطروح.

ومن الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجًا إلكترونيًا لتسجيل المشكلات التي تصادف طلاب الصف الأول الثانوي أثناء إجراء الاختبارات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.