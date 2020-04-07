الجريمة في 24 ساعة.. "بلطجية مصر الجديدة" وقتل أثناء الحظر ومشاجرة نسائية بالشوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عاطف مراد:

شهد الساعات الأخيرة، حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا، ما بين واقعة قتل أثناء فترة حظر التجوال والقبض على 3 متهمين فيما عرف بقضية "بلطجية مصر الجديدة"، وسقوط قتيلين في مشاجرة ببولاق الدكرور، ومشاجرة نسائية بالشوم في منطقة أخرى.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال 24 ساعة..

جريمة وقت الحظر

استغل شاب بالصف الثاني الثانوي، هدوء ما بعد تطبيق حظر التجوال اليومي، وأنهى حياة مُسنة، في شارع المتاجر بمدينة بلبيس بالشرقية؛ بعدما تعدى عليها بآلة حادة؛ عقب اتهامها له بسرقة 5 علب سجائر من الكشك الخاص بها.

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القبض على أبطال فيديو "بلطجية مصر الجديدة"

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم بأسلحة بيضاء.

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قتيلان في مشاجرة ببولاق الدكرور

قتُل شخصان وأصيب 3 آخرين، إثر نشوب مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

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مشاجرة نسائية بالشوم

اندلعت مشاجرة بالعصي والشوم، بين عدد من السيدات في قرية العيايشة التابعة لدائرة مركز قوص جنوبي قنا، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات بجروح عميقة.

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اختطاف صاحب شركة بالتجمع الخامس

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باختطاف صاحب شركة وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

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إحباط تهريب أقمشة لصناعة "الكمامات"

تمكنت مباحث الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من إحباط محاولة أحد مسئولي شركات التصدير بتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج.

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سقوط عصابة "إحنا مباحث"

تمكن قسم شرطة مصر القديمة، من القبض على تشكيل عصابي لانتحال أفراده صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بمصر القديمة.

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مصنع مطهرات مغشوشة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل إدارة عاملين مصنع بغير ترخيص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية غير مرخصة من وزارة الصحة، ومغشوشة في نطاق منطقة أكتوبر بالجيزة.

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"بتبات بره البيت".. حبس عامل قتل ابنته

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة حلوان، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنته في منطقة حلوان.

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"مديحة" تطلب الخُلع: "خلص فلوسه على بنت الجيران"

أقامت "مديحة. م" دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها "علاء. س" مبررة دعواها: "بيصرف فلوسه على صديقة الطفولة في الخروجات والجلوس على الكافيهات، وفلوسه خلصت عليها".

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