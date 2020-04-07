إلقاء قنبلة وإطلاق نار يتسبب بإحراق سيارة بكفر برا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقى جناة مجهولون قنبلة على سيارة خصوصية في قرية كفر برا، الليلة الماضية، ما أسفر عن انفجارها واشتعال النار بها، كما أطلقت عيارات نارية في المكان.

وأفاد شهود عيان أن السيارة تعود لأحد المواطنين، ولم يبلغ عن تسجيل إصابات بشرية، وأتت ألسنة النار على السيارة بالكامل.

هذا، واستُدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، علما أن الخلفية غير معروفة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.