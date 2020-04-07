اخبار العالم

إلقاء قنبلة وإطلاق نار يتسبب بإحراق سيارة بكفر برا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقى جناة مجهولون قنبلة على سيارة خصوصية في قرية كفر برا، الليلة الماضية، ما أسفر عن انفجارها واشتعال النار بها، كما أطلقت عيارات نارية في المكان.

وأفاد شهود عيان أن السيارة تعود لأحد المواطنين، ولم يبلغ عن تسجيل إصابات بشرية، وأتت ألسنة النار على السيارة بالكامل.

هذا، واستُدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، علما أن الخلفية غير معروفة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلقاء قنبلة وإطلاق نار يتسبب بإحراق سيارة بكفر برا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا