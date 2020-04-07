القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بإنشاء جسم تحقيق مستقل من خارج الشرطة يقوم بالتحقيق في خروقات جهاز الشرطة وعناصره.
وجاء هذا المطلب، في خطاب أبو شحادة في الكنيست أمس الإثنين، على إثر الأحداث الأخيرة في يافا، والتي اعتدى خلالها عناصر الشرطة على سكان من المدينة.
وختم أبو شحادة بالقول إن "جهاز التحقيق في داخل الشرطة (ماحاش)، بحسب عدد من مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل، يقوم على مدار سنوات طويلة بتبييض جرائم الشرطة ومنحها بذلك الشرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شحادة يطالب بإنشاء جسم مستقل للتحقيق في جرائم الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.