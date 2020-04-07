الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 58

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 58.
ووفقا للوزارة، فقد أقر الطاقم الطبي في مستشفى "هشارون" وفاة مسن (80 عاما)، متأثرا بإصابته بالفيروس، علما أن المسن عانى من أمراض مزمنة.
ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات، فيما ستصادق الحكومة الإسرائيلية، على قرار فرض الإغلاق الشامل في البلاد عشية عيد الفصح العبري، حيث سيدخل الإغلاق حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصرا، حتى صباح يوم الجمعة.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، بأنه خلافا لتصريحات رئيس الحكومة، بنامين نتنياهو، بشأن الإغلاق الشامل حتى صباح الجمعة، على ما يبدو ستصادق الحكومة على تمديد الإغلاق حتى مساء يوم السبت المقبل.
وينص قرار الإغلاق الشام، منع الخروج من البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد بدءا من الساعة الرابعة مساء الثلاثاء، حتى مساء السبت المقبل.
كما يمنع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء، حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح العبري، باستثناء البلدات العربية.
وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.
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