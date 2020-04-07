دولة الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة "كورونا" بـ 10 أطنان مستلزمات طبية

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" .



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وذكر السفير الإماراتي في إيطاليا عمر عبيد الشامسي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها الإمارات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن المساعدات ستمكن الكوادر الطبية في إيطاليا من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.