لمكافحة كورونا.. ليدي غاغا تجمع 35 مليون دولار في 7 أيام فقط

وأضافت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنها ستطلق برنامجا تلفزيونيا خاصا، يشارك في تقديمه العديد من المشاهير، مثل بول مكارتني وستيفي واندر وبيلي إيليش، لمكافحة الفيروس المتنامي، ويحمل اسم "عالم واحد: معا في المنزل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".



وقاتل ليدي غاغا إن الأموال التي تم تجميعها في 7 أيام فقط ستفيد منظمة الصحة العالمية.

أشارت غاغا إلى أن "عالم واحد: مع في المنزل" هو حدث تلفزيوني يستمر بثه لساعات طويلة، ويهدف إلى محاربة الفيروس التاجي، وسيتم بثه في 18 نيسان/ أبريل الجاري على شبكات "إيه بي سي" "إن بي سي" و"سي بي إس" و"آي هارت ميديا" و"بيل ميديا"، إلى جانب منصات تواصل اجتماعي مثل موقع "يوتيوب" و"أبل" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر".كما كشفت أن البرنامج سيشارك فيه الممثل البريطاني، إدريس إلبا وزوجته، الذي تم تشخيص إصابته بكورونا، إلى جانب نجما بوليوود، شاروخان وبريانكا شوبرا.

وسيعرض البرنامج التلفزيوني الخاص الأشخاص المتأثرين بالفيروس والمتضررين منه، كما يحتفل بعمال الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي له.