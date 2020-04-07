لكونهم يعملون سائقي اجرة بالحظر.. فرض غرامات بحق اصحاب الاستثناءات

أﻛﺪت ﻣﺪﻳﺮﻳﱠﺔ المرور اﻟﻌﺎﻣﺔ، أنﱠ ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻨﻪ ﺿﻤﻦ المدة المسائية، ﻧﺎﻓﻴﺔ إﻃﻼق أﻳﺔ دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال وﺣﺘﻰ اﻵن، إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ. وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إﻋﻼم المرور اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﺎدي ﻋﻤﺎد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، إﻧﱠﻪ "ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة المسائية ﻛﺴﺎﺋﻘﻲ أﺟﺮة"، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﱠﻪ "ﺗﻢ رﺻﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ المخالفات لمنتسبين ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واعلاميين وﺗﻢ ﺣﺠﺰ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ المخالفين ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ". وأﺷﺎر اﻟﻰ أنﱠ "ﻣﺪﻳﺮ المرور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﴼ وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺮادة داﺧﻞ، ﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎرة ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ أﺳﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻪ "ﺗﻢ ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺤﻘﻪ لمخالفته أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻧﻘﻞ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى". Advertisements وأﻛﺪ ﻓﺎدي "وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ واﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﱠﺔ، ﺑﻴﺪ أنﱠ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻔﺎرز أﻣﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻷزﻗﺔ واﻷﻓﺮع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﺳﺘﻐﻠﻪ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺪراﺟﺎت ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ بين اﻷﻓﺮع واﻷزﻗﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﻴﺔ لملاحقتهم". وﻧﺒﻪ اﻟﻰ أنﱠ "المفارز ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت واﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ المركبات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ 200 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﺣﺠﺰﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﻘﺮات اﻟﻘﻮاﻃﻊ"، ﻧﺎﻓﻴﴼ "إﻃﻼق ﺳﺮاح أﻳﱠﺔ دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﱠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال وﺣﺘﻰ اﻵن، وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال".

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