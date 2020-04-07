سائحان يقومان بمغامرة 'تجمّد الدماء في العروق' فى الصين

قام سائحان بمغامرة مرعبة، عندما قررا المشي على قطع أخشاب معلقة في الهواء، لكنها غير مرتبطة ببعضها البعض.
ونشرت الفيديو صحيفة "تشاينا ديلي"، مشيرة إلى أن الأخشاب التي استخدمها السائحان معلقة على بعد مئات الأمتار فوق الوادي، مشيرة إلى أنها حرة الحركة.
وأضافت:"السائحان قاما بمغامرة تهتز لها القلوب عندما قررا المشى على تلك القطع الخشبية المعلقة في سماء الوادي".
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