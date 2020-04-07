سائحان يقومان بمغامرة 'تجمّد الدماء في العروق' فى الصين

ويضطر كل منهما لوضع أقدامه على قطعة خشب بينما تكون أخرى حرة الحركة خلال الانتقال عليها، ورغم ذلك فإن كلاهما قام بالمشي على تلك الأخشاب، الممتدة في أعلى إحدى الوديان الصخرية في الصين.

ونشرت الفيديو صحيفة "تشاينا ديلي"، مشيرة إلى أن الأخشاب التي استخدمها السائحان معلقة على بعد مئات الأمتار فوق الوادي، مشيرة إلى أنها حرة الحركة.

وأضافت:"السائحان قاما بمغامرة تهتز لها القلوب عندما قررا المشى على تلك القطع الخشبية المعلقة في سماء الوادي".