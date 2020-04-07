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دولة الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة "كورونا" بـ 10 أطنان مستلزمات طبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

دولة الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة

متابعات_ الخليج 365

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة ، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" .

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وذكر السفير الإماراتي في إيطاليا عمر عبيد الشامسي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها الإمارات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

وأضاف أن المساعدات ستمكن الكوادر الطبية في إيطاليا من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

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