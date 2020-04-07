عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أخر قرارات مصر ضد كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

اتخذت السلطات المصرية تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إجراءات جديدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين والقطاعات المتضررة.

واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزراء السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والتجارة والصناعة.

ووجّه الرئيس المصري باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

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كما وجه بدوره، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وطالب السيسي برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية؛ حتى تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا، موجهًا أيضًا بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

وبخصوص العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، شدد على ضرورة تخصيص منحة لهم مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وإنشائيًا، طالب السيسي بضرورة الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة، موجهًا بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة، على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري.