"الجمهورية" عن أجواء دبلوماسية غربية: تقديمات سيدر لبنان قد انتهت

علمت "الجمهورية" انّ "جهات دوليّة عديدة، وجّهت في الآونة الأخيرة أسئلة إستفسارية عن برنامج الحكومة، فيما نسبت جهات سياسية لبنانيّة الى ما سمّتها "أجواء" دبلوماسية غربية تفيد بأنّ تقديمات "سيدر" لبنان قد انتهت، ولم يعد لها وجود، لأسباب عدّة أهمّها تأخُّر برنامج الحكومة اللبنانية، وكذلك الأزمة الإقتصادية العميقة التي بدأت تجتاح العالم".
هذا ونَفت مصادر وزارية عبر "الجمهورية" هذا الامر، لافتة الى إنّ "لبنان لم يتبلّغ شيئاً من هذا النوع، بل على العكس إنّ ما نسمعه من سفراء الدول المعنية بمؤتمر "سيدر" لا يؤشّر الى وجود أي تبديل في برنامجه حيال لبنان"، مضيفة: " بل يشدِّد على الإلتزام بمندرجاته، وهو الأمر الذي يضعه لبنان في رأس سلّم أولوياته في هذه المرحلة، على اعتبار أنّ الإفادة من تقديمات "سيدر" تشكّل أحد العناصر الأساسية المعوّل عليها لتجاوز الأزمة".
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