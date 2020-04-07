الجمهورية: مجلس الدفاع الاعلى سيمدد التعبئة اسبوعين بعد اجتماع الخميس

علمت "​الجمهورية​" أنّ "​المجلس الأعلى للدفاع​ سيعقد إجتماعاً قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لتقييم ما نفّذ في المرحلة المُمدّد لها من التعبئة العامة، والنظر في المرحلة التي تليها بعد الإنتهاء منها عشيّة 12 نيسان الجاري.

وأشارت مصادر رسمية الى أنّ "منحى الأمور يقود الى تمديد إضافي لمدة أسبوعين على الأقل، على أن تُرفع توصية في هذا الشأن الى الجلسة التي تعقب الإجتماع".