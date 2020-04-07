علمت "​الجمهورية​" انّ "الموقف الأميركي يندرج في سياق التوجه نحو ​صندوق النقد​، حيث عكسته ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، في لقائها الأخير مع وزير ​المال​ ​غازي وزني​، حيث كان الوضع الإقتصادي في لبنان محور اللقاء، إستوضَحت خلاله السفيرة الأميركية عن البرنامج الإقتصادي للحكومة، وأكدت في الوقت نفسه أنّ من مصلحة لبنان التوجّه نحو صندوق النقد، وأن يبادر الى تقديم برنامجه الإقتصادي للصندوق، وهو أمر ضروري ومُلحّ، لافتة الى أنّ المساعدات للبنان يمكن أن تأتي عبر صندوق النقد، ولكن قبل ذلك ينبغي على لبنان أن يقدّم برنامجه، الذي على أساسه تتحدّد كيفية مَدّ يد المساعدة للبنان"، علماً أنّ "موقف ​واشنطن​ المُعلن من مساعدة لبنان مرتبط بتنفيذ مجموعة خطوات، أهمها إجراء الإصلاحات و​مكافحة الفساد​ و​النأي بالنفس​".

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كانت هذه تفاصيل خبر "الجمهورية" عن السفيرة الاميركية لوزني: من مصلحة لبنان التوجه نحو صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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