الصحة المصرية: شفاء أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد من كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ المصرية عن شفاء أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد من مرض كورونا (​كوفيد 19​)، الناتج عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد. وأوضحت أن "الأسرة تلقت العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى"الصداقة" ب​أسوان​ منذ إصابتهم بفيروس ​الكورونا​، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم". وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد اعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة. وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن ​الصين​ هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

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