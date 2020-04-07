قتلى وجرحى من الحوثيين بإحباط هجومين في الحديدة

أعلنت ​القوات اليمنية​ المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ان "​الحوثيين​ شنوا هجومين منفصلين بمختلف ​الاسلحة​، على مواقع شرق مديرية ​الدريهمي​ جنوب ​الحديدة​، وفي شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة". وأكدت أن "القوات المشتركة تصدت للهجومين، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خسائر فادحة في العتاد". في سياق آخر، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"استحداث مواقع عسكرية في منازل المواطنين شمال غربي مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة". من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن ​التحالف العربي​ والقوات المشتركة، "نفذوا 90 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 3 اعتداءات على رقابة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

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