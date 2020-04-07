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بومبيو بحث مع الرئيس الاوكراني تعاون البلدين بشأن مواجهة كورونا

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بحث وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ مع الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ تعاون البلدين بشأن مواجهة تفشي ​فيروس ​ المستجد "كوفيد ـ 19"، وخطة تسليم معدات أميركية للمعامل الطبية ب​أوكرانيا​. ووجه بومبيو الشكر للرئيس زيلينسكي على دعم كييف لإعادة المواطنين الأميركيين بما في ذلك أكثر من 200 متطوع من "فيلق السلام".

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وفاة 1150 شخصاً من جرّاء ّ في الولايات المتّحدة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 10 آلاف و783 شخصاً، في حين تخطّى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالى 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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