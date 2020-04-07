بومبيو بحث مع الرئيس الاوكراني تعاون البلدين بشأن مواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعاون البلدين بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وخطة تسليم معدات أميركية للمعامل الطبية بأوكرانيا. ووجه بومبيو الشكر للرئيس زيلينسكي على دعم كييف لإعادة المواطنين الأميركيين بما في ذلك أكثر من 200 متطوع من "فيلق السلام".
هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وفاة 1150 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 10 آلاف و783 شخصاً، في حين تخطّى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالى 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.
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