ماكرون يدعو إيران إلى احترام تعهداتها النووية

دعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال محادثة مع الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، إيران إلى احترام تعهداتها النووية، معتبرا أنه "هذه هي اللحظة التي ينبغي على ​المجتمع الدولي​ أن يتكاتف فيها لمحاربة ​فيروس كورونا​".

ولفت بيان صادر عن قصر الإليزيه الى أن "ماكرون يأمل أن تحترم إيران تعهداتها النووية وأن تحجم عن اتخاذ تدابير جديدة تتناقض مع خطة العمل الشاملة المشتركة وأن تساهم في تخفيف التوتر الإقليمي".

من جهته، دعا روحاني، ماكرون للضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عن إيران، مشيرا الى أن "الدول الصديقة أن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة لكي ترفع عقوباتها القاسية وأحادية الجانب في الوقت الذي تبذل فيه إيران جهودا لمحاربة فيروس كورونا"، مؤكدا أن "محاربة كورونا أصعب بالنسبة لإيران بسبب العقوبات الأميركية".