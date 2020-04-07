ترامب: أتمنّى لصديقي جونسون التعافي سريعاً والأميركيون يصلّون من أجله

أعرب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عن أمله في أن يتعافى سريعاً "صديقه" ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ الذي أدخل لقسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين "يصلّون من أجله".

وقال ترامب خلال ​مؤتمر​ صحافي "أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون"، مشيرا الى "أنناشعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة"، معلنا أنّ ​واشنطن​ عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.