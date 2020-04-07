رئيس بلدية مدينة أفيرو في البرتغال: وفاة 15 مسنا في دار الرعاية بالمدينة

أعلن رئيس بلدية مدينة أفيرو في ​البرتغال​، ريباو استيفيس، أن 15 مسنا توفوا بسبب ​فيروس كورونا​ في دار رعاية بالمدينة، وذلك في أسوأ حالة تقع بمنشأة واحدة منذ بدء التفشي في البلاد. وذكر استيفيس، لوكالة الأنباء المحلية "لوسا"، أن الفحوص أظهرت، الأسبوع الماضي، إصابة 77 آخرين من النزلاء و22 من أطقم العاملين، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة بما فيها تخصيص منطقة منفصلة للمصابين. هذا وسجلت البرتغال 11730 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن و311 وفاة، وطالت الجائحة النزلاء والعاملين في العشرات من دور الرعاية بأنحاء البلاد وأوقعت عدة ​وفيات​، معظمها في ​الشمال​.

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