شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوي بالبرلمان تطالب المستشفيات الخاصة بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورنا المستجد الذي يهدد العالم كله، مؤكدا أن هذه الفترة الصعبة تتطلب تكاتف كل المؤسسات مع الدولة.

وقال "العادلي"، لـ"الخليج 365"، إن المستشفيات الخاصة لديها إمكانيات كبيرة ولابد أن تضع هذه الإمكانيات تحت تصرف وزارة الصحة في حالة ما إذا احتاجت مستشفيات الحكومة الدعم لمواجهة أي سيناريوهات محتملة في التصدي لوباء كورونا.

كما دعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، المستشفيات الجامعية للتعاون مع وزارة الصحة والتنسيق المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.