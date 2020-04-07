وزير النقل المصري: سيدات مصر الأكثر التزاما بالوقاية وارتداء الكمامات

أكد ​وزير النقل​ المصري، كامل الوزير، أن "سيدات مصر هن الأكثر التزاما ب​الوقاية​ وارتداء الكمامات الواقية من ​فيروس كورونا​ المستجد عن الرجال".

وأوضح الوزير وفقا لصحيفة "​أخبار​ اليوم" أن "شركة ​مترو الأنفاق​ توزع بشكل يومي كمامات وقفازات طبية إلى العاملين وخاصة المتعاملين مع الركاب في منافذ التذاكر، كما قام بنفسه في جوله بالمترو أمس بتوزيع كمامات على الركاب،

وطالب وزير النقل المصري المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة أو نقل العدوى بالفيروس المميت،مشيرا إلى أنه "تم تقليص عدد عربات السيدات في المترو إلى عربتين فقط، خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وكشف وزير النقل أسباب الزحام في بعض خطوط مترو الأنفاق، مشيرا الى إن "الخطين الأول والثاني هما الأكثر زحاما عن الثالث، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بالمناطق التي تقع بطول الخط، مثل ​المرج​ وعزبة النخل بالخط الأول، وشبرا الخيمة بالخط الثاني".