اللجنة الصحية الصينية: 32 إصابة بكورونا ولا حالات وفاة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن "عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج"، كاشفة أنه تم تسجيل حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن الفيروس، في سابقة من نوعها منذ أن بدأ في كانون الثاني الإعلان يومياً عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.
ومنذ آذار لا ينفكّ عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.
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