أكد رئيس نقابة موظفي قطاع شركتي ​الخلوي​ ألفا وتاتش شربل نوار لـ"الأخبار" تعليقا على توقف شركة "ألفا" للاتصالات عن دفع رواتب موظفيها، أنه لا يهتم بما إذا كان الحق عالشركة أو وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ ولا يريد الدخول في هذا السجال. وشدد على ان "ما يهمني حصراً هو تقاضي الموظفين لمستحقاتهم"، داعياً إدارة ألفا والوزير الى الاجتماع للوصول الى اتفاق ينصف العاملين. ورأى انه "المعيب ألا تصرف الرواتب في هذا الظرف بالذات". وعمّا إذا كانت النقابة في صدد تنظيم تحرك ما في حال عدم الدفع، لفت نوار الى وجود حلين اثنين فقط: الأول قانوني عبر الادعاء على الشركة، والثاني التوقف عن العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة موظفي شركتي الخلوي: لانصاف العاملين في شركة ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.