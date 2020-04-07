شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" : شكلنا غرفة عمليات بالفيديوكونفرنس لرصد شكاوى المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة شكلت غرفة عمليات دائمة لمتابعة ورصد شكاوى أصحاب المصانع والعاملين بها أيضا، لافتا إلى أنها فى تواصل دائم مع وزير قطاع الأعمال لحل هذه الشكاوى بشكل يمكن العاملين من الحصول على حقوقهم وحل ما تواجهه المصانع من أزمات فى الوقت الحالى نتيجة توقف عملها.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن آخر هذه الشكاوى كانت تتمثل فى إشكالية مرتبطة بعدم دفع رواتب العاملين بأحدى المصانع بإسينا والوزير وعد بحلها، موضحا أن اللجنة أصبحت تعتمد على آلية الفيديو كونفرنس فى اجتماعاتها وعقدت أكثر من اجتماع فى هذا الإطار وذلك إعمالا بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات لمنع انتشاره.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الوضع الحالى يتطلب من الجميع التكاتف والعمل من خلال المساندة المجتمعية للفئات الأقل دخلا للعبور من هذه الأزمة فى أقرب وقت .

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وكانت قد أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطاباً إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طرحت فيه مقترحاتها لتداعيات الأزمة الاقتصادية حالياً جراء تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصوراتها لحلول عامة وقطاعية لتلك الأزمة.

وطالبت الجمعية، من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية الإعفاء من سداد التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020 على أن تتحمل الوزارة سداد تلك التأمينات المؤمن عليهم والإعفاء من سداد ضرائب كسب العمل على المرتبات لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020 وتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للشركات لمدة 3 شهور.