"اللي مايخدمهاش مايدخلهاش".. رسائل إلى نواب قرية بكفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

علق عدد من أهالي قرية أبوبدوي، التابعة لمركز بيلا في محافظة كفرالشيخ، لافتات على مدخل قريتهم، قالوا إنها رسائل غاضبة لأعضاء مجلس النواب الأربعة عن دائرتي الحامول وبيلا.

وتضمنت اللافتات رسائل كتب فيها: "إلى السادة النواب من شباب وأهالي قرية أبوبدوي.. لا أهلًا ولا مرحبًا بكم في بلدنا مرة أخرى، اللي ميخدمهاش من الأفضل ما يدخلهاش".

ويقول محمد شعبان، أحد شباب وأبناء قرية أبوبدوي لـ"الخليج 365"، إن أهل وشباب القرية لجأوا إلى تلك اللافتات، لإيصال رسالة تعبر عن غضبهم من النواب الذين تجاهلوا القرية وأهلها وخدمتهم، بحسب ما قال.

وأضاف شعبان، أن النواب تجاهلوا الأهالي، وطلباتهم في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بسبب تفشي فيروس "كورونا".