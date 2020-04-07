شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا والرياح معتدلة، معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، حار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 24

الإسكندرية 14 20

بلطيم 13 21

مطروح 13 18

السلوم 12 20

سيوة 12 23

بورسعيد 14 21

دمياط 13 21

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 25

العريش 14 22

رفح 13 21

Advertisements

رأس سدر 17 28

نخل 13 26

نويبع 16 28

طابا 16 28

كاترين 14 27

الطور 20 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 30

مرسى علم 22 30

الفيوم 16 25

بنى سويف 16 26

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 30

قنا 18 24

الأقصر 20 35

أسوان 21 17

أبو سمبل 22 38

الوادي الجديد 19 32

شلاتين 19 30

أبو رماد 20 30

حلايب 20 29

رأس حدربة 21 28